توجيهات ملكية بتثبيت سقف أسعار البنزين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه أن ملك السعودية أصدر توجيها بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو الماضى بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هى سقف السعر المحلى للبنزين، وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق 10 يوليو الجارى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما شمل التوجيه "تحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التوجيه الملكى لليوم السبت يأتى "انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادى المحلى".

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار البنزين لشهر يوليو الجارى شهدت زيادة فى الأسعار بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال)، لكن سيتم تطبيق عليها السقف الذى تم اعتماده بدءا من اليوم السبت.

وفى شهر مايو الماضى، تقرر رفع سعر بنزين 91 أوكتان إلى 2.08 ريال، و2.23 ريال لبنزين 95، و52 هللة للديزل، و70 هللة للكيروسين، و75 هللة لغاز البترول المسال، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

وبلغت أسعار البنزين فى السعودية بشهر أبريل الماضى 1.99 ريال لبنزين 91، و2.13 ريال لبنزين 95، وبلغ الديزل 52 هللة، وغاز البترول المسال 75 هللة، والكيروسين 70 هللة.