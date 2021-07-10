تعديلات وزارية فى إسبانيا تطال وزيرة الخارجية

جدة - نرمين السيد - وتولى خوسيه مانويل ألباريس، منصب وزير الخارجية خلفا لأرانشا جونزاليس لايا، التى تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب، بعد موافقتها على علاج، إبراهيم غالى، زعيم جبهة البوليساريو، التى تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، فى مستشفى بإسبانيا.

وستصبح إيزابيل رودريجيس متحدثة جديدة باسم الحكومة ووزيرة الأراضى.

واحتفظت ناديا كالفينو بحقيبة وزارة الاقتصاد، وتولت بالإضافة إلى ذلك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

كما احتفظ الأعضاء الخمسة فى حزب يونيداس بوديموس "معا نستطيع" شريك الأقلية فى الحكومة الائتلافية، بمناصبهم.