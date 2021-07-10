مقتل 35 شخصا على الأقل بهجمات مسلحة بشمال غربى نيجيريا

وصرح الناطق باسم شرطة الولاية محمد شيهو، لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، بأن "35 شخصا قتلوا على أيدى قطاع الطرق فى القرى الخمس"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".
وأوضح أن "مسلحين يركبون دراجات نارية شنوا هجمات منسقة على قرى نائية مثل جيدان أدامو، وتسونى، وجيدان باوشى، وجيدان مايداوا، وارى فى منطقة مارادون، وأطلقوا النار على السكان وأحرقوا المنازل".
وأضاف شيهو "غادر المهاجمون قبل وصول الفرق الأمنية لأنه من الصعب الوصول إلى المنطقة بسبب سوء الطرق".
إلا أن سكان المنطقة قالوا إن 43 شخصا قتلوا وأصيب 7 فى الهجوم، وقال دانلادى سابو وهو أحد سكان المنطقة "وجدنا نحو 43 جثة من القرى إلى جانب 7 أشخاص مصابين".
ومطلع الشهر الجارى، اختطف مسلحون، عشرات الطلاب من مدرسة ثانوية فى مدينة كادونا شمال غربى نيجيريا.
هذا ويتعرض شمال غرب ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.
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