واتساب WhatsApp يعلن عن ميزة جديدة تذهل الجميع وكيفية التعامل معاها

يعد تطبيق واتساب WhatsApp من أكثر التطبيقات بحثاً خلال هذه الفترة خاصة بعد الإعلان عن التحديثات الأخيرة، قد أعلن تطبيق واتساب من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأن التطبيق يقوم بالتحسين المستمر لتحسين خدمته، فقد أشار التحديث الأخير إلى ميزة جديدة تذهل الجميع نظراً للتطور التكنولوجي المستمر الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، ومن خلال المميزات الأخيرة التي تم تطويرها يمكن الاستفادة منها والتمكن من المراسلة والوصول إلى جهات الاتصال، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال مميزات الواتساب الجديدة 2021.

ربط 5 أجهزة بحساب واحد:

أوضح تطبيق الواتساب أن الميزة الجديدة التي تم الإعلان عنها هي ربط 5 أجهزة بحساب واحد، وهي من أكثر الميزات الهامة التي يمكن الاعتماد عليها، ويمكن الاستفادة منها من خلال تحميل الشخص المستخدم التطبيق وربطها بحساب واحد، حيث تمكن الشخص المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلاً ودون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعل عليه الحساب على واتساب “أولاً”، بالإضافة إلى إنه أشار إلى أن الميزة الجديدة عند تطبيقها لا تحتاج لأن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت.

انطلاق الميزة الجديدة:

وقد أشار التطبيق أن الميزة الجديدة التي تم الإعلان عنها يتم إطلاقها وفقاً للنسخة التجريبية رقم 2.21.14.1 لتطبيق واتساب من خلال أجهزة الأندرويد، ومن المفترض أنه في الفترة القادمة مع التجارب المتعددة تكون قد وصلت الميزة إلى أنواع أخرى من الأجهزة لاحقاً، وقد أشارت المعلومات نتيجة الاختبارات التجريبية أن مراسلات الأشخاص المستخدمين بعد تطبيق الميزة تكون مشفرة باستخدام خوارزميات “واتساب”.

ميزة استقبال الصور والفيديوهات ومشاهدتها مرة واحدة ثم الحذف التلقائي:

تتيح هذه الميزة لكافة الأشخاص المستفيدين من التطبيق إمكانية مشاهدة الصور أو الفيديوهات إلا مرة واحدة فقط ثم بعد ذلك تختفي تلقائيا أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من خلال الطرف الأخر، والهدف من هذه الميزة التي قام تطبيق الواتساب بتوفيرها لكافة المستخدمين هي الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

ومن الجدير بالذكر أن الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدم في تطبيق الواتساب WhatsApp التأكد من أن الطرف المستقبل للرسالة قد شاهدها بالفعل أم لا، علماً بأن الموقع حتى وقتنا هذا لم يقم بالكشف عن موعد إطلاق الميزة وتفعيلها، كما إنه تمت الإشارة إلى أن تلك الميزة سوف تكون متاحة بشكل فعلي على كافة الهواتف التي تعمل على نظام الأندرويد أو IOS.