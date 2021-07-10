سقوط طائرة تدريب في لبنان ومصرع ركابها الثلاثة

دوت الخليج :- أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بسقوط طائرة تدريب مدنية فوق أحراج غوسطا، مما أدى إلى مقتل الكابتن وراكبين كانوا على متنها.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجيش اللبناني أغلق المنطقة، وإن هذه الطائرات تستخدم عادة للتدريب، أو للجولات السياحية، أو المناسبات الخاصة.
عربي 21
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