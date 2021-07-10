مسلحون يقتلون 45 على الأقل فـي بلدة بشمال غرب نيجيريا

مايدوجوري (نيجيريا) ـ رويترز: قال سكان وعامل في مستشفى إن مسلحين قتلوا 45 شخصا على الأقل في هجوم على بلدة فارو في شمال غرب نيجيريا. وأصبحت مثل هذه الهجمات أمرا شائعا في المنطقة مع عجز الحكومة النيجيرية وقوات الأمن عن وقف تدهور الأمن والنظام هناك. وقال أبوبكر إلياسو وهو ساكن شاهد الهجوم “اقتحم مسلحون على متن أكثر من 100 دراجة نارية بلدة فارو وبدأوا في إطلاق النار على الناس بشكل متقطع نحو الساعة 12 ظهر أمس الأول “.

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