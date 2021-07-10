شروط وخطوات التقديم في جامعة الملك سعود 1443

التقديم في جامعة الملك سعود 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الشروط وطريقة التقديم في الجامعة من أجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد حيث إن هذه الجامعة تعتبر واحدة من أرقي الجامعات في المملكة.

التقديم في جامعة الملك سعود 1443

جامعة الملك سعود هي واحدة من ضمن الجامعات الحكومية السعودية وتقع في مدينة الرياض إنشئت هذه الجامعة في عام 1377 هجرياً، وهي واحدة من أولي المؤسسات الجامعية التي إنشئت في المملكة، وتحتوي الجامعة علي مجموعة كبيرة من الكليات مثل كلية الطب والصيدلة والهندسة والشريعة الإسلامية وأيضاً تهتم الجامعة بإضافة العديد من التخصصات الدراسية الحديثة.

شروط التقديم في الجامعة

وضعت الجامعة مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم حيث تكون هذه الشروط وفقاً لمجموعة السطور التالية:

يجب إن يكون الطالب المتقدم للجامعة مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون في عمر لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.

يشترط إن يكون الطالب حصل علي شهادة الثانوية العامة.

إن يجتاز الطالب الاختبار التحصيلي واختبار قياس للقدرات العامة.

يشترط إن لا يتجاوز تاريخ حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة ثلاث سنوات.

إن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية واختبارات القبول العامة في الجامعة.

إن يكون الطالب لائق طبياً في الدراسة في الجامعة.

طريقة التقديم في جامعة الملك سعود 1443

يتم التقديم في الجامعة إلكترونياً وذلك عن طريق القيام بمجموعة بسطية من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية: