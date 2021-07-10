قضاة «الجنائية الدولية» ينجزون أول محاكمة فـي جرائم حرب بدارفور

لاهاي ـ رويترز: حكم قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بإمكانية توجيه 31 اتهاما لسوداني يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأمروا بإجراء أول محاكمة في إراقة الدماء بإقليم دارفور السوداني.

وقال القضاة في قرار نُشر الجمعة إن علي محمد علي عبد الرحمن يواجه 31 اتهاما من بينها القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب.

ويتهم ممثلو الادعاء عبد الرحمن، الذي يُلقب أيضا باسم علي كوشيب بأنه كان قائدا كبيرا لآلاف من مقاتلي “الجنجويد” الموالين للحكومة في ذروة الصراع بدارفور في 2003 و2004.

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