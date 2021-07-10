رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة مصدر تعاون بين الدول الثلاث وستنعم به...

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تغريدة على "تويتر" تحدث من خلالها عن أهمية سد النهضة لإثيوبيا ومصر والسودان، قائلا إنه يمكن أن يكون للسد الكبير مصدرا للتعاون للدول الثلاث.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن أبي أحمد نشر التغريدة باللغة العربية لطمأنة الشعبيين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا لضرر من عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد لا يأخذ سوى جزءا صغيرا من التدفق.
وأفاد بأن هناك فوائد يمكن أن يتحصل عليها السودان وهي أن خزان الروصيرص سيكون قادرا على الصمود ولن يتعرض لتقلب النسب في التدفق المائي، مؤكدا على أن المجتمعات المحيطة ستنعم بالازدهار المتبادل.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قام بإعادة ملف التفاوض حول سد النهضة الى الاتحاد الإفريقي بعد أن تقدمت مصر والسودان بطلب من مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.
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