نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر booking دخول رابط www.mofa.gov.kw خدمة حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط www.mofa.gov.kw خدمة حجز موعد بوزارة الخارجية في دولة الكويت لحجز موعد عمل التصديقات اللازمة على المقيمين والوافدين على الوثائق الخاصة بهم، كالفواتير والشهادات الدراسية والوثائق الرسمية، والتي تقوم بإتاحته الوزارة تيسير على المواطنين بالحجز الإلكتروني للخدمة وحرصا على التعامل الإلكتروني الرقمي للخدمات في الدولة في التعامل التكنولوجي الحديث.

رابط www.mofa.gov.kw وزارة الخارجية الكويتية

وتقوم وزارة الخارجية في دولة الكويت بتقديم العديد من الخدمات التي تخص الوافدين إلى الدولة والمقيمين، حيث يكون على كل مواطن ليس من الجنسية الكويتية ولديه سند إقامة دائمة أو مؤقتة أن يحصل على التصديق الرسمي على الوثائق ليتم استعمالها بشكل رسمي فيما بعد بدولة الكويت، حيث تشمل التصديقات ما يلي:

خدمة التصديق على فواتير الكهرباء، والتي تكون على المعاملات التي يجب إثبات سند الإقامة فيها بفاتورة الكهرباء على أن يتم التصديق عليها رسميا من وزارة الخارجية الكويتية.

الوثائق الرسمية للوافدين أو المقيمين والتي يكون عليهم أن يقوموا بالحصول بالتصديق عليها من الجهة الرسمية بالدولة.

الشهادات الدراسية واليت يحصل عليها الطلاب الوافدين من الدولة الكويتية، من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوية، والتي يكون على الحاصلين عليها أو أولياؤهم أن يقوموا بالتصديق عليها ليتم استعمالها بشكل رسمي خارج الدولة.

خدمة حجز التصديق على الوثائق إلكترونيا بالكويت

قامت وزارة الخارجية بالكويت بإتاحة خدمة التوثيق الرسمي على الوثائق والفواتير والشهادات وذلك لضمان التعامل الرسمي من المواطنين من خلال إتاحة الخدمات للجميع، كما يكون الحجز الكترونيا بشكل كامل توفيرا للوقت والجهد وأيضا لضمان النظام وعدم التزاحم حيث تقوم الخدمة بإتاحة المواعيد المناسبة لمنع التكدس وانتشار فيروس كرونا بين المواطنين.

خطوات الحجز في خدمة الحجز الإلكتروني لتصديقات وزارة الخارجية بالكويت