هدايا تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 1.5 مع افضل طرق شحن PUBG MOBILE

تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 1.5 الذي تم الإعلان عنه أمس عبر الفيديو الترويجي الذي أطلقته شركة ببجي موبايل، والذي توضح فيه الإمكانيات الجديدة التي تم وضعها في التحديث الجديد مثل مصنع سيارات تسلا إلي خريطة اللعبة، بالإضافة إلي مجموعة التحسينات الجديدة والهدايا التي تقدمها الشركة إلي هؤلاء الشباب الذين يقومون بتحميل التحديث الجديد.

يتميز التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل على تحسينات خاصة بمستشعر الجيروسكوب عند التصويب بالإضافة إلي دعم الشاشة في معدل 90 إطار في الثانية فضلاً عن تعديل الوقت الذي يظل فيه اللاعبين البقاء فيه بعد الفوز وكذالك مجموعات كبيرة من التحسينات الجديدة ولكن أبرز التعديلات والإضافات الجيدة التي تم وضعها في التحديث هي كالتالي:

تقنية anti grav التي تمكن اللاعب من التحليق المتكرر فوق الماء.

خدمة hyperlines المستخدمة كوسيلة نقل.

الدرجات النارية المضادة للجاذبية والتي تعمل مثل العادية تقريباً MG 3 Gun.

أوضحت الشركة المطورة للعبة ببجي عن توافرها إلي التحديث الجديد للعبة، والذي يتطلب من اللاعبين قبل التحميل توافر مساحة فارغة علي الجهاز قبل بدء تنزيل تحديث ببجي موبايل على جهازك المحمول سواء كان اندرويد أو ايفون او حتي جهاز كمبيوتر، حيث أن حجم التحديث الجديد للاندرويد مختلف عن حجم التحديث للآيفون، لذا فإن حجم التحديث الجديد كالتالي:

حجم تحديث ببجي للاندرويد بحجم 686 ميجا بايت.

أما حجم التحديث الجديد لأجهزة الآيفون تتطلب مساحة لا تقل عن 1.64 جيجابايت.

تقدم شركة pubg mobile هدايا مجانية متعددة إلي المستخدمين وذلك بعد تحميل التحديث الجديد للعبة في الفترة ما بين 9 يوليو 2021 إلي الفترة 16 يوليو 2021، تضم هذه الجوائز والهدايا حقيبة ظهر فيكتوريان و Bp 2.888 وكذلك AG100.

هناك طرق كثيرة لشحن لعبة PUBG MOBILE ومعظم هذه الطرق تقدم للاعبين هدايا مجانية متعددة، ولكن ربما تعد الطريقة الأسهل والأكثر أهمية عن الملايين هي شحن ببجي من midasbuy لا تحتاج هذه الطريقة سوي تسجيل رقم id الخاص بك والضغط على رمز الدولة وكمية الشحن وطرق الدفع فقط، تتمكن من هذه الطريقة من الوصول إلي عدد كبير من الشدات المجانية.