الإمارات تطلق أكبر برنامج وطنى لتمكين مجتمع المبرمجين

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - إن تنمية الاقتصاد الرقمى أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات التى تؤمن بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية هى الأساس فى صناعة مستقبل رقمى مزدهر قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة فى التحول الرقمى والتكنولوجى فى الدولة ستكون الركيزة الرئيسية لخططها الإستراتيجية ومسيرتها التنموية خلال السنوات والعقود المقبلة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع (جوجل) و(مايكروسوفت) و(أمازون) و(سيسكو) و(آى بى إم) و(إتش يس) و(لينكدإن) و(نفيديا) و(فيسبوك)، والهدف هو تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم".

وتابع: "البرنامج الوطنى للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمى ضمن خططنا الوطنية الجديدة .. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمى تتضاعف.. وشكل الاقتصاد سيختلف .. وطبيعة المهن ستتبدل .. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة فى عالمنا".

واستطرد قائلا: "أقول لشبابنا بأن المستقبل له أدوات جديدة.. ويتحدث لغة مختلفة.. وسيعمل فى بيئة افتراضية.. ونريدهم أن يكونوا فى قلب هذا المستقبل.. نريد أن يعمل البرنامج الوطنى للمبرمجين على إشراك المجتمعات الرقمية على المستوى المحلى فى مسيرة التحول الرقمى فى دولة الإمارات والارتقاء بدورها الريادى والعالمى فى تصميم المستقبل واحتضان المواهب ورواد الأعمال والأكاديميين والشركات الناشئة والعالمية تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً فى مختلف المجالات الاستثمارية المستقبلية ".

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية فى دولة الإمارات بدعم المواهب الوطنية والعالمية فى مجال البرمجة، والعمل مع الهيئات التشريعية وحاضنات الأعمال والشركات الاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية لدعم المبادرات والمشاريع القائمة على البرمجة التى تسهم فى تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتحديث القوانين التشريعية الداعمة لمواجهة التغيرات المتسارعة وتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة فى مجال التكنولوجيا.

ويهدف "البرنامج الوطنى للمبرمجين"، الذى سيشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعى فى حكومة دولة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات والرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

كما يسهم البرنامج فى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة فى مجال البرمجة لدعم مسيرة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فى دولة الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.

من جهته، أكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبرنامج الوطنى للمبرمجين، بكل ما يحمله البرنامج من أهداف إستراتيجية ومسارات عمل محددة، يعد بمثابة نقلة نوعية بالغة الأهمية فى مسيرة دولة الإمارات بما تهيأ له من تأسيس واقع جديد ترسخ فيه الدولة موقعها الريادى بين أبرز صُنّاع المستقبل.

وتركز استراتيجية البرنامج الوطنى للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل : دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمى، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير كفاءة المواهب المحلية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية فى مجال البرمجة إلى دولة الإمارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.