السعودية..ارتفاع في إصابات ووفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1516 حالة، ووفاة 16 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 500083 إصابة، من بينها 10895 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1395 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 481225 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7963 حالة وفاة.