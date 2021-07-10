رسميا.. سعر البنزين 91 و 95 في السعودية الديزل والكيروسين لشهر يوليو

سعر البنزين في السعودية، يترقب ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إعلان أرامكو الشهري عن أسعار البنزين حيث من المقرر أن تعلن عن الأسعار الجديدة في الساعات القليلة القادمة، ويبحث الملايين منذ الساعات الأولى من هذا الصباح من أجل الإطلاع على الأسعار التي تعلن عنها شركة أرامكو شهريا، نظرا لكونها تساعد المواطنين في العديد من الأشياء حيث أن البنزين وغيره من المحروقات يتغير سعرها في الشهرة مرة واحدة فقط، و سنبين للسعوديين الأسعار الجديدة عندما يتم رفعها بشكل رسمي على موقع شركة أرامكو والذي من المؤكد أن الأسعار سترفع عليه ابتداء من الساعة العاشرة هذا المساء، لذلك على الباحثين التريث لساعات وفور الإعلان عنها سنكون بحول السباقين إلى نشر تلك الأسعار، وقد شهدت الأسعار الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع المحروقات والذي من المتوقع أن يحدث عكسه هذا الشهر بسبب الانخفاض لأسعار البترول عالميا.

سعر البنزين في السعودية

يعتبر البنزين من المحروقات الكثيرة الاستعمال في المملكة العربية السعودية نظرا لأن غالبية السيارات تعمل بهذا الوقود بنوعيه واحد وتسعون وخمسة وتسعين، ونقوم شركة أرامكو العملاقة بمراجعة شهرية لجميع منتجات الطاقة، وبعدذلك تقوم بالإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة التي تم إطلاقها من طرف الشركة، وهذه الأسعار قابلة للإرتفاع أو الإنخفاض وذلك ناتج عن أسعر التصدير من المملكة إلى دول العالم الأخرى، وتعتبر هذه الخطة التي وضعتها شركة أرامكو إيجابية إلى أقصى حد نظرا لكون المواطن في المملكة لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الوقود على مدى شهر رغم أنها تتغير يوميا، وتوفر أرامكو في جميع محطاتها الخاصة بالوقود البنزين على نوعيه 91 و 95 وكذلك توفر وقود الديزل الذي تستعمله أكثر المركبات والشاحنات، ودائما ما تكون التغييرات في الأسعار خفيفة جدا سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، وسنعرض لكم أسعار الشهر الماضي وتوقعات هذا الشهر.

سعر بنزين 91: 2.18 ريال

سعر بنزين 95: 2.33 ريال

سعر الديزل 0.52 ريال للتر

سعر الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال

سعر البنزين في السعودية شهر يونيو

جدير بالذكر إلى أن الأسعار في شهر يونيو الماضي قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في سعر نوعي البنزين فيما شهدت أسعار الديزل والكيروسين استقرارا في التسعيرة.

توقعات أسعار المحروقات في السعودية

من المتوقع أن نشهد انخفاضا اليوم في أسعار منتجات الطاقة جميعها في المملكة العربية السعودية، حتى ولو كان هذا الإنخفاض طفيفا شيئا ما، وفي العاشرة مساء سنكون على موعد مع الأسعار الجديدة، ونعرضها فور نشرها من طرف أرامكو.

بنزين 91 2.18 ريال

بنزين 95 2.33 ريال

ديزل 0.52 ريال

الكيروسين 0.70 ريال سعودي

غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد قامت بالإعلان قبل ساعات من الآن على أن السعر الذي تم الإعلان عنه في الشهر الماضي هو أقصى سعر، لذلك فإن الأسعار هذا الشهر استقرت على ما كانت عليه في الشهر الماضي.

سعر البنزين شهر يوليو