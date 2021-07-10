البابا فرنسيس يعود تدريجيًا إلى العمل

جدة - نرمين السيد - يواصل البابا حسب ما تابع البيان تلَقى العلاج المقرَّر، ويعود تدريجيًا إلى العمل، ويواصل السير فى ممر المستشفى، وترأس الأب الأقدس من جهة أخرى قداسًا إلهيًا بعد ظهر أمس، فى الكنيسة الخاصة، وتناول العشاء مع من يعتنون به.

وختم البيان أن البابا فرنسيس، مع لمسه بشكل مباشر تفانى العاملين الصحيين، يتوجه بفكره إلى من يختارون برعاية وحنان وجه الألم، وذلك عبر علاقة شخصية مع المرضى، وخاصة الأكثر ضعفًا.