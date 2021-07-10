تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم مجانا..قنوات مجانية نايل سات والأقمار

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم مجانا على نايل سات واسترا هوت بيرد في نهائي كوبا أمريكا 2021، هو ما يهتم بمعرفته جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي ومتابعي منتخبي البرازيل والأرجنتين، وهناك الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تذيع مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبلاازيل اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد، وهو ما نختص به هذا التقرير المفصل الذي نستعرض خلاله أيضاً أهم وأخر الأخبار عن مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في نهائي كوبا أمريكا 2021 بجانب التعريف بـ تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين مجانا اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم مجانا ، سوف تنطلق مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 اليوم الاحد الموافق الحادي عشر من يوليو الحالي في تمام الساعة الثانية صباحا، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل اليوم: كشفت بعض الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة تشكيلة الأرجنتين أمام البرازيل اليوم في نهائي كوبا أمريكا 2021 والتي سيكون على رأسها اللاعب الكبي ليونيل ميسي ليقوم فريق منتخب بلاده في لقاء اليوم المُطالب خلاله بتحقيق الفوز وخطف لقب البطولة من منتخب السامبا، وجاءت التشكيلة كالتالي.



حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، أوتاميندي، بيتزيلا، تاليافيكو

خط الوسط: رودريجيز، لو سيلسو، رودريجو دي بول

خط الهجوم: ميسي، نيكولاس جونزاليس، لاوتارو مارتينيز

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

تم الكشف عن عديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد، والتي ستنقل مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 باللغة الأجنبية، وهي كالتالي:

قناة TVP Sport HD Poland بتردد 10834 ومعدل ترميز V 27500.

قناة TVP HD Poland بتردد 10 ومعدل ترميز 719 V 27500.

قناة TVP 4K Poland soon بتردد 10719 ومعدل ترميز V 27500

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كوبا أمريكا على القمر استرا

قناة L’Equipe TV HD على استرا، التردد 11895 V 29700.

قناة M6 HD France على استرا، التردد 12168 V 29700.

Turksat 42°E -11054 V 30000، Turksat 42°E -11096 H 30000

قناة ZDF Germany على استرا، التردد 11954 H 27500.

تردد قناة Arena Sport 1 Serbia الناقلة لكوبا أمريكا 2021

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4

Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3

Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4

تردد قناة Arena Sport 2 Serbia

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4

Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4

Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3Turksat 42°E -11054 V 30000

تردد القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا على قمر تركسات

قناة TRT 1HD Turkey

Turksat 42°E -11054 V 30000

Turksat 42°E -11096 H 30000

Eutelsat 7°E – 10804 V 30000

تلك كانت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم في نهائي كوبا امريكا 2021 ، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم مجانا في نهائي كوبا أمريكا ، سنوافيكم بها على الفور من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.