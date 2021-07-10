رابط نتائج التاسع 2021 سوريا moed.gov.sy عبر موقع وزارة التربية السورية

تزداد عمليات البحث عن موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy للاطلاع على نتائج التاسع 2021 سوريا. الخاصة بطلاب شهادة التعليم الأساسي وقد اكدت الوزارة عبر صفحتها الرئيسة. أن الاعمال متواصلة من أجل اعلان نتائج التاسع 2021 في الموعدد المحدد سابقا وقد تم تفعيل رابط الاطلاع على نتائج ودرجات طلاب الصف التاسع بسوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب قبل الموعد الرسمي لاعلان النتائج مثل حال نشر نتائج البكالوريا التي أصدرت قبل موعدها المحدد. ولحد الساعة فان الطلاب واوليائهم ينتظرون ظهور النتائج بفارغ الصبر. وسوف نطلعكم عبر موقع ثقفني الاخباري على طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع 2021 عبر تطبيق النتائج الامتحانية.

نتائج التاسع 2021 سوريا

بلغ عدد المترشحين للامتحان شهادة اللتعاليم الأساسي التاسع في سوريا 2021 نحو مئتان وثلاثة وثمانون ألف طالب وطالبة. موزعون على جميع المحافظات السورية وبسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت خلال اختبارات الدورة الماضية ، كما أنه من المتوقع أن تكون معدلات النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وبسبب تساهل الأساتذة ولجان الامتحانات أثناء عملية الامتحان مع الطلاب.

رابط نتائج التاسع 2021 حسب الاسم

علاوة على ذلك يستطيع طلبة الصف التاسع في سوريا الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا. عبر موقع وزارة التربية السورية ، الموقع الرسمي الذي خصص لاعلان نتائج التعليم الأساسئ، وهذا باتباع الخطوات الآتية:

أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم السورية

كتابة كافة البيانات الشخصية للطالب منها الاسم ورقم الاكتتاب

يجب على الطالب الضغط على نتائج الامتحان.

بعدها يجب اختيار نتائج التعليم الأساسي 2021

تحديد المحافظة التي ينتمي اليها الطالب

النقر على استظهار النتيجة.

رابط تطبيق النتائج الامتحانية سوريا

كذلك أعلنت وزارة التربية السورية عن تطبيق النتائج الامتحانية الذي من خلالها يستطيع الطالب الاطلاع على نتائج الصف التاسع ، ويمكن للجميع تنزيل التطبيق باتباع المراحل الآتية:

تحميل تطبيق النتائج الامتحانية من موقع وزارة التربية السورية

تدوين كافة البيانات الخاصة ببالطالب، من أجل الحصول على الحساب.

إدخال الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة التي ينتمي اليها الطالب

واخيرا المستوى التعليمي الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

نتائج التاسع 2021 حـسب رقم الاكتتاب

العديد من طلاب الصف التاسع 2021 في سوريا ومحافظاتها دير الزور ودمشق والرقة وادلب وغيرهما ينتظرون نتائج التاسع 2021 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية، وسنعمل على مواكبة آخر التفاصيل الخاصة باعلان نتيجة الصف التاسع بعد الإعلان الرسمي لنتائج البكالوريا في الساعات القليلة الماضية. وبحسب المؤشرات الاولية والاخبار الواردة من وزارة التربية. فإن نتائج التاسع في سوريا ستصدر يوم الجمعة المقبل 16 تموز / يوليو.

لقد بينا لجميع طلاب الصف التاسع في سوريا أخر أخبار وزارة التربية السورية، كما وضحنا لكم كيفية تنزيل تطبيق النتائج الامتحانية الذي يستطيع من خلاله الطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسيعبر موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2021.