تونس تسجل 9 آلاف و286 إصابة جديدة و194 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى بيان لها حول الوضع الوبائى فى البلاد، بأنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس التاجى، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 16 آلفا و244 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل شفاء 9.100 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة التونسية إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 20 ألفا و870 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 631 حالة، إلى جانب 153 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعى.
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