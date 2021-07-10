تركيا تسجل 37 وفاة و5530 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 37 وفاة و5530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 5217 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت تركيا التي خففت معظم قيود كورونا في الأول من يوليو الحالي، عن ما يقرب من 5.5 مليون حالة إصابة بالفيروس ونحو 50 ألف حالة وفاة إجمالا.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه كشف في 6 يوليو الحالي أن بلاده رصدت 3 إصابات بطفرة "دلتا بلس" المتحورة من فيروس كورونا في ثلاث مقاطعات.

وأضاف أنه "تم رصد طفرة (دلتا) المتحورة من الفيروس لدى حوالي 284 مصابا في 30 مقاطعة".