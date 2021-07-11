«العشرين» تحذر من مخاطر سلالات كورونا الجديدة على الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة فى البيان الختامى لاجتماعهم الذى استضافته مدينة البندقية: "نؤكد مجددا اعتزامنا استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا". وأيدت المجموعة اتفاقا عالميا على ضرائب الشركات اتفقت عليه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الشهر ويتضمن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل. وذكرت المجموعة، ولأول مرة، أن نظام تسعير الكربون قد يكون جزءا من سياسة مختلطة لمواجهة التغير المناخى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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