الجامعة العربية: سنعود لمجلس الأمن بعد مشروع القرار بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت جامعة الدول العربية، أنها تكثف اتصالاتها مع أعضاء مجلس الأمن لتوضيح أبعاد قضية سد النهضة، وأشارت الجامعة إلى أنه ستعود إلى مجلس الأمن بعد إقرار مشروع القرار بشأن سد النهضة.





وأكد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى أن الجامعة تؤيد الموقف المصرى السودانى فى ملف سد النهضة الإثيوبى. وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال زكى فى تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إن الموقف داخل جامعة الدول العربية به "تأييد كامل للموقف المصرى والسودانى". وعقد مجلس الأمن الدولى جلسة، الخميس الماضى، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصرى سامح شكرى عقب كلمة وزير الرى الإثيوبى إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم فى إطار زمنى محدد.

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