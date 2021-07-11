نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 عبر موقع fany.emis.gov.eg

نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس، بعد انتهاء اختبارات الدبلومات الفنية منذ فترة قليلة قد تم الإعلان أنه يمكن الاستعلام عن النتائج الآن، مما أدى إلى زيادة البحث بشكل كبير من قبل جميع طلاب الدبلومات الفنية عن نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس، حيث ان النتائج من المقرر ان تصدر إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب وأولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا بينهم، ويمكن الآن للطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم من خلال رقم الجلوس فقط، لتصدر النتائج في جميع المواد الذي تم آداء الاختبارات للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بها.

نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس

لقد أدى جميع الطلاب الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين أحد من الطلاب داخل المدارس، وقد ادى الطلاب الاختبارات الخاصة بهم وتم التصريح رسميًا ان الاختبارات قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط وتحت المتوسط، فأن نسبة النجاح قد وصلت إلى 79%، وتعد هذا نسبة متميزة عن باقي السنوات الماضية، رغم جميع الظروف الاستثنائية التي أدى بها الطلاب الاختبارات الخاصة بهم.

نتيجه الدبلومات الفنية

من المقرر ان تظهر نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس لجميع الاقسام والصنايع والزراعة والتجارة، على أن تظهر تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حيث انه الموقع الوحيد الذي من المقرر ان تصدر من خلالة النتائج، وأي موقع آخر غير معتمد يجب الإبلاغ عنه لأنه غير رسمي، والجدير بالذكر أن أوراق الاجابة قد تم الانتهاء من تصحيحها منذ عدة أيام، وحاليًا يتم رفع درجات الطلاب على الموقع الالكتروني لتتمكن من التعرف على درجاتهم الخالصة.

خطوات الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس