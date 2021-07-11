تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا نهائي يورو 2020 نهائي أمم أوروبا 2020

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا نهائي اليورو 2020، ينتظر الملايين من الأشخاص حول العالم مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020، والذي سيكون بين عملاقي أوروبا إنجلترا وإيطاليا، حيث تابعنا جميعا مباريات اليورو الماضية والتي تعتبر من أمتع البطولات التي شاهدناها على الإطلاق، ويتوقع الكثير من الأشخاص نهائي ممتع بين المنتخبين، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول القنوات الناقلة للمباراة.

موعد نهائي اليورو 2020

وينتظر الكثير الملايين من عشاق كرة القدم نهائي اليورو الذي سيكون بين إنجلترا وإيطاليا، وهذا بعد تأهل إنجلترا على حساب منتخب الدنمارك بنتيجة 1-2 في مباراة كانت الكلمة فيها لدفاع الفريقين، وتأهل إيطاليا على حساب إسبانيا بنتيجة 1-1 وهذا بعد ركلات الترجيح.

وستقام المباراة في أرض إنجلترا بملعب ويمبلي بلندن، وهذا اليوم يوم الأحد 11/7/2021، وهذا في المواعيد التالية فتابعوا:

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

العاشرة مساء 10:00 بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين وسوريا والعراق.

الحادية عشر 11:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت تونس والجزائر.

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لنهائي أمم أوروبا ومعلق المباراة

وسيتم نقل المباراة بشكل رسمي في وطننا العربي على قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث إن المباراة ستنقل بجودة عالية على جميع القنوات التالية في سلسلة بي إن سبورت beIN Sport، وستنقل المباراة بتعليق المعلق الرياضي المحبوب حفيظ الدراجي، وستنقل المباراة على القنوات التالية:

قناة beIN Max HD1.

beIN Max HD2.

قناة beIN 4K.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا

وعلى الرغم أن قنوات بي ان سبورت هي الناقل الرسمي للبطولة في وطننا العربي، إلا أنه سيتم نقل المباراة بشكل مجاني على العديد من القنوات الأوروبية بشكل مجاني، وهذا على الأقمار الصناعية أسترا وهوت بيرد، والذي يمكنك التقاط الإشارة الخاصة من خلال ضبط الدش عليه وهذا بمساعدة متخصص، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2021، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم أوروبا كالآتي:

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: Hot Bird.

التردد: 10834.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: Hot bird.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: Astra 3A.

التردد: 12129.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

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