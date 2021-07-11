افضل 5 طرق للشحن السريع لهاتفك المحمول

مع كثرة استخدامنا للهواتف المحمول في هذه الأيام يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف المحمول لحلول لمشكلة شحن هواتفهم خاصتا للبطاريات التي تنفذ طاقتها بسرعة وفي بعض الأحيان تكون الحاجة لشحن هاتفك أمراً صعبا ومحبطاً للغاية عندما يكون مستخدم الهاتف في امس الحاجة إليه، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا الموضوع بعض الحقائق عن بطاريات الهواتف وافضل الطرق التي تعمل على الشحن السريع للهواتف.

استهلاك طاقة بطارية الهاتف

في بداية الأمر تعمل معظم البطاريات الهواتف من خلال توفير الطاقة لفتح وتشغيل نظام الهاتف، وكلما كان حجم البطارية كبيرا كلما عملت بشكل افضل ولاكن تتأثر عمر البطارية بنوعية ومتطلبات الهاتف مثل الشاشة الكبيرة تستهلك سعة اكبر من الطاقة بجانب الشاشة الصغيرة، وتستهلك السماعات العالية سعة طاقة اكبر من السماعات المنخفضة.

افضل الطرق للشحن السريع للهاتف

سوف نعرض لكم 5 حيل بسيطة وسهلة للشحن السريع لهواتفكم فيما يلي:

تجنب الشحن اللاسلكي.

ظهر الشحن اللاسلكي في الأيام الماضية ولذلك يعد طريقة حديثة نسبيا لشحن الهاتف، وصرح بعض المتخصصين في أجهزة الهواتف الذكية بان طريقة الشحن اللاسلكي من الممكن أن تكون طريقة ناجحة وفعالة في المستقبل ولاكن حاليا هذه الطريقة سيئة للغاية، حيث يشغل شحن هاتفك كاملا أضعاف الوقت مقارنة بالطرق الحالية أو التقليدية، وذلك عندما يتم شحن هاتفك بالشحن اللاسلكي فان الطاقة تفقد الكثير منها في صورة حرارة أثناء الشحن، فالشحن عن طريق الكابل افضل بكثير من الشحن اللاسلكي لان الطاقة تذهب مباشرة للهاتف بواسطة الكابل.

القيام بتفعيل وضع توفير الطاقة.

الكثير من حاملي الهواتف الذكية لا يفكر في ذلك، ومن الأمور الهامة تشغيل وضع توفير الطاقة إذا كنت تريد الحفاظ على استهلاك طاقة هاتفك، حيث تعمل بعض الأنظمة وجميع الوظائف في الخلفية، ولذك فإن وضع توفير الطاقة يعمل على قطع وغلق كافة الوظائف التي تعمل في الخلفية والتي لا يستخدمها حامل الهاتف في هذا الوقت، وكما أن توجد في هواتف الاندرويد وأجهزة والايفون طرق متنوعة ومختلفة لتوفير الطاقة، حيث يعمل وضع توفير الطاقة على تقليل حدة إضاءة الشاشة وتقليل استخدام البيانات ووحدة المعالجة المركزية ذلك هو الأمر الذي يتم خلالة قطع بعض الدقائق من الوقت في وضعية توفير الطاقة.

إدارة التطبيقات والتنزيلات.

من المحتمل أن تكون بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية دون أن تشعر بذلك، وإغلاق هذه التطبيقات التي تعمل في الخلفية تعمل علي خفض استخدام طاقة البطارية بالفعل، وهذا لا يتطلب منك غلق كافة التطبيقات التي تعمل في الخلفية من قائمة المهام، ولكن عليك الانتقال إلى إعدادات البطارية وبذلك سوف يتم العثور على التطبيقات التي تستهلك معظم طاقة البطارية والقيام بتقييدها أو إغلاقها.

تجنب سخونة هاتفك.

يوجد بهاتفك نظام تحكم حراري، والذي يعمل على ضبط وتنظيم درجة الحرارة لهاتفك وهذا النظام هام كإجراء وقائي لتجنب ومنع ارتفاع درجة الحرارة لهاتفك، فإذا وضعت هاتفك تحت أشعة الشمس أو تركته بغطاء مغلق أثناء عملية الشحن فانه يعمل بجهد اكبر لتقليل درجة حرارة هاتفك وبذلك يتم شحنة بصورة بطيئة، ولذلك لابد من وضع هاتفك بعيدا عن الشمس أو إغلاقه أثناء عملية الشحن.

تنظيف منفذ الشحن.

من الممكن أن تتجمع الغبار والأتربة بمنفذ الشحن الخاص بهاتفك، وقد يتسبب ذلك في تقليل سرعة شحن هاتفك، ويتسبب أيضاً في تسريب شحن البطارية وقلة توجيه الطاقة من كابل الشاحن إلى بطارية هاتفك، ولذلك عليك تنظيف منفذ الشحن عن طريق قطعة قطن أوباستخدام ضغط الهواء أو منظف السبراي للإلكترونيات.