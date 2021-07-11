رابط نتائج التاسع 2021 moed.gov.sy حسب الاسم الثلاثي وخطوات الاستعلام

رابط نتائج التاسع 2021، يتسائل المواطنون الآن في سوريا عن رابط نتائج التاسع 2021، والمتعلقة بنتائج التعليم الاساسي وكذلك الاعدادية الشرعية ، والتي ستظهر على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، فلقد أعلنت الصفحة أن العمل مازال مستمر للحصول على النتائج بالتعليم الاساسي والاعدادية الشرعية للدورة الخاصة بعام 2021 في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 16 من شهر تموز الجاري، كما يمكنكم الاستعلام عن هذه النتائج الخاصةب الصف التاسع في 2021 في سوريا في ضوء رقم الاكتتاب وكذلك الاسم قبل هذا الموعد إذا توفرت مثلها مثل نتائج البكالوريا التي تم صدورها مبكرًا.

رابط نتائج التاسع 2021

والآن سنوفر لكم رابط نتائج التاسع 2021، فلقد اعتمدت الوزارة في هذه السنة تقنية يمكن من خلالها تشفير النموج الامتحاني وتوفير أكثر من بديل للحصول على درجات من ضمنهم موقع التربية السورية ، وارساله قبل ساعات قليلة للطباعة من بداية الامتحان، خوفًا من قطع الاتصال بصورة مفاجئة سواء بالخادم او ثقل على موقع الوزارة في ما هو قادم من الدورة التكميلية، وإليكم خطوات الاستعلام عن هذه النتائج:

قم بالدخول على موقع الوزراة الذي سبق وقمنا بذكره.

قم بالنقر على زر نتائج التعليم الاساسي أو النتية الخاصة بالاعدادية الشرعية.

اكتب الرقم الخاص بالاكتتاب ، وبعدها حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

انقر على زر بحث وهنا سبيبحث النظام عن النتيجة.

تطبيق النتائج الامتحانية

وبعدما تعرفنا على رابط نتائج التاسع 2021 وطريقة الاستعلام، وجب الإشارة إلى أن تطبيق النتائج الخاصة بالتاسع سوريا لعام 2021 بناءً على رقم الاكتتاب، يمكن لكل الطلبة والطالبات وحتى أولياء الأمور الحصول عليه عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول من خلال رابط التحميل الخاص بالوزارة.

قم بكتابة كل البيانات الخاصة بالطالب كي نحصل على حسابه الشخصي.

قم بكتابة رقم الاكتتاب وحدد المحافظة التابع لها الفرد.

حدد المرحلة التعليمية وبعدها ستحصل على النتيجة.

موقع ثقفني يتمنى لكم النجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات في دولة سوريا، وقامت الوزارة السورية بالتأكيد إلى أن التطبيق الخاص بالامتحانات يوفر لكل الطلاب كل ما يحتاجونه للاستعلام.