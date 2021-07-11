نتائج باك 2021 برقم المسار في المغرب والاستعلام عن نتائج الباكالوريا عبر مسطحة تعليم taalim.ma

نتائج باك 2021، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة على مستوى جميع الولايات المغربية حيث يرغب العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتائج باك 2021 في المغرب، وذلك حيث كان الطلبة قد أنهوا الامتحانات الخاصة بهم والخاصة بالدورة الاستدراكية منذ فترة قصيرة جدًا ومنذ ذلك الوقت تزداد حالة التوتر والقلق لدى الطلبة وأولياء أمورهم، وكانت وزارة التربية الوطنية المغربية قد أعلنت عن أن هذه النتائج ستظهر بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني التابع لها فور الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأواق الامتحانات للطلبة وكذلك الانتهاء من كافة أعمال المراجعة وأعمال رصد الدرجات ورفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم أعزاءنا الطلبة والطالبات وأولياء الأمور كافة التفاصيل الخاصة بظهور النتائج الخاصة بالباكالوريا الدورة الاستدراكية للعام الدراسي 2021.

نتائج باك 2021 في المغرب

يترقب الآلاف من الطلبة والطالبات بشكل كبير في جميع الولايات الجزائرية إعلان وزارة التربية الوطنية المغربية عن نتائج باك 2021 والتي سيتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المغربية، حيث قامت الوزارة بالتصريح أن هذه النتائج ستظهر في صباح اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2021، كما سيتم الاستعلام عنها بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة من انتشار فيروس كورونا في العالم كله.

خطوات الاستعلام عن نتائج باك 2021 الدورة الاستدراكية

يمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج باك 2021 الخاصة بالدورة الاستدراكية للعام الدراسي 2021 والتي يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عن طريق عدة مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التربية الوطنية المغربية والتي يتم الاعلان عنها في الساعات القادمة كالآتي: