“برنامج الاضاحي” حجز منصة إحسان ehsan.sa طلب تسجيل أضحية عيد الأضحى 1442

حجز منصة إحسان ehsan.sa بعد أن قامت بإطلاق البرنامج الخاص بحجز أضحية عيد الأضحى والتث يقوم الحاج بحجز الاضحية وتقوم المنصة بتوفير آلية الحجز والدفع على أن يتم توجيه الأضحية فيما بعد للمحتاجين، وذلك هو العمل الأساسي للمنصة التي تقوم بتلقي التبرعات للعديد من الخدمات وتقوم بإعادة توجيهها، ويأتي برنامج الأضاحي ضمن حزمة كبيرة من البرامج الخيرية التي تختص بها المنصة والتي قامت بعملها بشكل ممتاز طوال السنوات الماضية ومنذ إطلاقها.

حجز منصة إحسان ehsan.sa المنصة الوطنية للعمل الخيري

وتعتبر المنصة من أهم المنصات وأولها في المملكة في العمل الخيري، ولها نشاطات عدة طوال الفترات الماضية ومنذ إطلاقها حيث قامت في رمضان الماضي باستقبال التبرعات من فاعلي الخير لصرفه في المصارف الشرعية والإفراج عن الغارمين وما إلى ذلك من المصارف الشرعية، وقد أعلن المسؤول والمتحدث باسم المنصة السيد عبد العزيز الحمادي نشاطات المنصة الجديدة، حيث يكون العمل الخيري الذي هو أساس العمل بالمنصة بالشراكة مع الجهات الحكومية قام بإطلاق حجز الاضاحي عبر البرنامج الخدمي ليتمكن الراغبين في التضحية بالحجز والدفع في وقت قصير حوالي 60 ثانية.

برنامج الاضاحي

تقوم المنصة في كل عام باستقبال تبرعات أهل الخير من خلال اختيار الفئة التي يرغب في الدفع الخيري بها، ويتم تفعيل آلية التسجيل والدفع من خلال إنشاء حساب شخصي للراغبين في التبرع على المنصة ويتم تقديم الضمانات اللزمة لهم ليتم إيصال أموال الزكاة الخاصة بهم إلى الجهات المستفيدة، حيث يرتفع أعداد الفقراء في المملكة وفي جميع دول العالم، وتقوم المنصة بالاشتراك مع المؤسسات الخيرية بتحديد الأماكن التي يتم توزيع اللحوم بها، ويعتبر البرنامج الجديد الخاص بالأضاحي من أفضل البرامج الحديثة على الأطلاق، حيث يضمن السرعة والسرية وضمان الوصول للمستحقين دون مشقة، وتقوم بتوفير البرنامج أيضا وفيه التوعية اللازمة للمشتركين لمعرفة المصارف الشرعية والأماكن التي يتم توزيع الاضاحي فيها.

يقوم المستخدم بالدخول على رابط تسجيل منصة إحسان، وذلك للمسجلين من قبل ومن لديهم حساب بالمنصة. تتيح المنصة إنشاء حساب لمن ليس لديهم حساب سابق. يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “برنامج الاضاحي”. يتم اختيار “أطلب الآن”. تظهر للمستخدم العديد من الخيارات التي يتم الاختيار من بينها ويمكنه اختيارها كلها. يظهر له ثمن الأضاحي التي قام باختيارها. يقوم باختيار ايقونة “المتابعة”. يتم إدخال رقم الجوال للحصول على رقم الطلب والمتابعة ثم يتم تحديد آلية الدفع.

كيفية التسجيل والحجز منصة إحسان ehsan.sa

في لبرنامج الجديد الذي قامت منصة إحسان باستحداثه “برنامج الاضاحي” بدأ حجز منصة إحسان ehsan.sa لتقديم طلب تسجيل أضحية عيد الأضحى للراغبين في الحج، حيث يكون على الحاج بعد الانتهاء من أداء الشعائر المقدسة أن يتم تقديم الهدي وتيسيرا على الحجاج في مثل الظروف الراهنة يتم الحجز الإلكتروني للأضحية التي يتم إعادة توجيهها من جديد إلى الفقراء والمحتاجين.