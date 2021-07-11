قبل "النهائي المرتقب".. هذه أبرز نهائيات بطولة "كوبا أميركا"

حالة من الترقب يعيشها الجمهور المحب للكرة اللاتينية، قبل نهائي بطولة "كوبا أميركا" الذي يجمع بين البرازيل والأرجنتين، الأحد المقبل، على ملعب "الماركانا" الذي يعد واحدًا من أعرق الملاعب البرازيلية.

تدخل الأرجنتين المواجهة بقيادة ليونيل ميسي، الذي يقدم أداء استثنائيًا بكوبا أميركا، بعدما تصدر قائمة هدافي البطولة بأربع أهداف خلال مشوار الفريق بالبطولة.

على الجانب الآخر، يأمل "راقصو السامبا" تحقيق اللقب اللاتيني للمرة الثانية على التوالي.

ويعد المنتخب الأوروغوياني هو الأكثر حصولًا على لقب "كوبا أميركا" برصيد 15 لقب، ومن بعده نظيره الأرجنتيني بـ 14 لقبًا، وفي المركز الثالث تأتي البرازيل بـ 9 ألقاب.

كما يتصدر المنتخب الأرجنتيني قائمة المنتخبات الأكثر إحرازًا للأهداف في تاريخ البطولة بجميع نسخها برصيد 455 هدفًا، بينما يعد منتخب "راقصي السامبا" هو الأكثر إحرازًا للأهداف في نسخة واحدة برصيد 46 هدفًا، في "كوبا أميركا 1949" التي أقيمت على الأراضي البرازيلية.

والأرجنتيني غييرمو ستابيلي هو المدرب الأكثر حصولًا على لقب "كوبا أميركا" برصيد 6 ألقاب.

ومنذ انطلاق بطولة "كوبا أميركا" عام 1916، أقيمت 45 نسخة من البطولة اللاتينية، ويرصد موقع "دوت الخليج" أبرز نهائيات "كوبا أميركا" عبر التاريخ.

الأرجنتين وتشيلي في كوبا أميركا 2015

في العام 2015، استضافت تشيلي بطولة "كوبا أميركا"، وكان هذا الموسم الكروي شاهدًا على تقديم ليونيل ميسي أداء استثنائي مع برشلونة، ليحقق مع النادي الإسباني الثنائية المحلية الدوري والكأس بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، لتنتظر الجماهير المحبة لمنتخب "راقصي التانجو" تحقيق ميسي للقب "كوبا أميركا" مع بلاده.

في الدور ربع النهائي من البطولة، نجحت منتخبات: تشيلي، بيرو، الأرجنتين، وباراغواي في الوصول إلى المربع الذهبي، بينما ودعت البرازيل البطولة مبكرًا، لتزيد آمال الجمهور الأرجنتيني في تحقيق اللقب.

شهدت مواجهات الدور نصف النهائي، تحقيق الأرجنتين لفوز ساحق بست أهداف مقابل هدف على حساب باراغواي، وعلى الجهة الأخرى، فازت تشيلي صاحبة الأرض والجمهور على بيرو بهدفين مقابل هدف.

بحضور أكثر من 45 ألف مشجع، أقيمت المباراة النهائية بالبطولة على ملعب تشيلي الوطني، وتم اللجوء إلى "ركلات الحظ" بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت ركلات الترجيح فوز تشيلي بلقبها القاري الأول على حساب الأرجنتين بنتيجة 4-2، في مفاجأة غير متوقعة.

يُشار إلى أن الأرجنتين واجهت تشيلي مرة أخرى في نهائي بطولة "كوبا أميركا 2016"، وتمكن المنتخب التشيلي من تحقيق اللقب الثاني في تاريخه على حساب "أصدقاء ميسي"، بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا 2007

يعد نهائي بطولة "كوبا أميركا 2007" واحدًا من أسوأ ذكريات جمهور الأرجنتين مع كرة القدم، حيث شهد مفاجأة كبيرة بفوز البرازيل على "راقصي التانجو" بثلاثية نظيفة.

قدمت الأرجنتين أداءً مميزًا خلال تلك البطولة، بعدما تصدرت مجموعته التي تضم منتخبات: باراغواي، كولومبيا، والولايات المتحدة برصيد 9 نقاط، واستمر هذا الأداء القوي في الأدوار الإقصائية من البطولة، حيث تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز برباعية نظيفة على بيرو في الدور ربع النهائي، والانتصار على المكسيك بثلاثية نظيفة في مواجهات "المربع الذهبي".

على الجانب الآخر، كان أداء البرازيل خلال البطولة اللاتينية متذبذبًا، حيث احتل مركز الوصافة في مجموعته التي تضم فرق: المكسيك، تشيلي، والإكوادور، برصيد 6 نقاط، بعد الهزيمة أمام المكسيك في المباراة الافتتاحية لتلك المجموعة، والفوز في بقية مباريات دور المجموعات.

في الأدوار الإقصائية، تمكن "راقصو السامبا" من تحقيق فوز ساحق على تشيلي بست أهداف مقابل هدف بدور ربع النهائي.

وفي مباراة درامية أمام الأوروغواي، نجحت البرازيل في الوصول إلى المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لمثلهما.

وبينما تتأهب الجماهير الأرجنتينية للاحتفال باللقب على حساب الغريم التقليدي البرازيل، جاءت النتيجة مفاجئة تمامًا بفوز البرازيليين بثلاثية نظيفة.

البرازيل والأوروغواي في كوبا أميركا 1995

بعد تصدر مجموعتهما والفوز في الأدوار الإقصائية، تأهب المنتخبان البرازيلي والأوروغوياني صاحب الأرض والجمهور لخوض نهائي بطولة "كوبا أميركا" عام 1995.

وكانت أغلب الترشيحات تشير إلى فوز البرازيل بالبطولة، خاصةً بعدما أقصيت منافسها المباشر على اللقب الأرجنتين في الدور ربع النهائي من البطولة.

في المباراة النهائية، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، لتبتسم ركلات الحظ للمنتخب الأوروغوياني ويحقق اللقب الـ 14 في تاريخه، في مفاجأة غير متوقعة.