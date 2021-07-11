الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة بهجوم فى مأرب

جدة - نرمين السيد - شنّت قوات الجيش اليمنى، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة إيرانياً فى جبهات القتال شمال غربى محافظة مأرب.





وأوضح المركز الإعلامى للجيش اليمنى، فى بيان، أن الهجوم استهدف مواقع الميليشيات الحوثية فى وادى حلحلان ومحزام ماس وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". واستهدف طيران التحالف بعدّة غارات آليات وتعزيزات الميليشيا فى مواقع متفرقة بالجبهة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات. يأتى ذلك بعد أن تكبّدت الميليشيا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد بنيران الجيش اليمنى أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية فى وادى حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة ورائها أسلحتها وجثث قتلاها، وفق البيان.

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