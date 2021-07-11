جدول أسعار السجائر 2021 .. الاسعار الجديدة لشهر يوليو على مختلف أنواع السجائر

جدول أسعار السجائر 2021، يبحث الكثير من محبي وشاربي السجائر من المواطنون سواء الكبار او الصغار او حتى النساء من المدخنين على جدول أسعار السجائر 2021، فهذه الاسعار الجديدة للسجائر تدخل ضمن حيز التطبيق والتنفيذ بدءًا من الشهر الجاري أي شهر يوليو لعام 2021، على أن الزيادة المقررة ستوجه على اسعارها لصالح التأمين الصحي الشامل وخدماته بناءً على التعليمات الخاصة بوزارة المالية المتعلقة بهذا الشأن، كما يعتبر هذه التحديث على اسعار البنزين إجراء يتم بصورة دورية على كل ثلاث سنوات وذلك بموجب ما ينص القانون الذي ينص عليه قانون التأمين الصحي بشأن تحصيل ما يبلغ خمسة وعشرون قرشًا مضافة على كل علبة سجائر على حد سواء كانت اجنبية أو محلية، ومع قدوم السنة المالية والتي تتم في شهر يوليو لكل سنة، عند مقارنتها بخمسة وسبعون قرشًا مضفة ، قد تم فرضها على اسعار السجائر في سنة 2018 وذلك مع ابتداء لقانون الخاص بالتأمين الصحي.

جدول أسعار السجائر 2021

والآن سنتعرف متابعينا من خلال موقع ثقفني على جدول أسعار السجائر 2021، فبع عدد قليل من الشهور من الزيادات المماثلة والتي شهدتها الاسعار المحلية للسجائر والتي قامت بالاعلان عنها الشركة الشرقية للدخان بقيمة جنية لا غير على كل الاصناف المختلفة من السجائر 2020، الأولى تبلغ قيمتها 1.5 جنية مصري، أما الثانية تبلغ زيادتها ما يعادل .5 جنية مصري في أكتوبر من نفس العام، أما بالنسبة لاسعار السجائر في شهر يوليو، فان الاسعار ستتراوح ما بعد 17 وحتى 44.5 جنية على اختلاف انواع السجائر على حد سواء محلى أو مستورد، فالسجائر المحلية تأتي في القائمة الأقل سعرًا ألا .

وهي سجائر كليوبارتا 17 جنية “كينج سايز”.

أما سجائر كليوبترا سوفت 17.50 جنية مصري..

وسجائر بوسطن 18 جنية،.

أما كليوبارتا فتبلغ 18.50.

وسجائر مونديال 19 جنيه.

والسوبر 19.50 جنية مصري.

القائمة الأعلى في جدول اسعار السجائر

وبعدما تعرفنا على جدول أسعار السجائر 2021 الخاصة بالفئة الأولى، سنتناول الاسعار الخاصة بلافئة الثانية من الاسعار وهي الاسعار المستوردة،