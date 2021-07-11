الاستعلام عن رسوم رخصة العمل خطوات تجديد رخصة العمل

قبل الشروع في تجديد هوية المقيم يبدأ في الاستعلام عن رسوم رخصة العمل الخاصة بمكتب العمل السعودي، حيث تعتبر رخصة العمل من أهم المستندات المطلوبة لإصدار إقامة للعامل الوافد والسماح له بالتواجد داخل سوق العمل السعودي، وسنقوم في هذا الموضوع بشرح كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل لإصدار رخصة العمل وخطوات إصدارها.

الاستعلام عن رسوم رخصة العمل، خدمة تستخدم لإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة وهي بمكانة موافقة للعمل في السوق السعودي.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم نختار خدمات الوزارة

ثم نضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية

ثم ندخل على إصدار وتجديد ترخيص العمل

ثم الدخول على الخدمة ونسجل البيانات مثل رقم العامل ورمز التأكيد ورقم الإقامة

ثم نضغط على بحث لتأكيد الحصول على رقم السداد لمكتب العمل والقيمة المستحقة

الاستعلام عن رسوم رخصة العملسداد رسوم مكتب العمل

ذكرت الحكومة السعودية كمية المبلغ المادي المستحق لكي يحصل العامل الوافد على رخصة العمل بأراضيها لكل عام، وتم تحديد مبلغ 10350 ريال سعودي على السنة الواحدة لكل عامل وافد للمملكة العربية السعودية

يستثنى من ذلك العمالة في المجالات الكيميائية والصيدلة والإعلام

العمالة من أولاد السعوديات من أب أجنبي

الشركات التي تمتلك أقل من 9 عمال

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

إصدار رخصة عمل

تجديد رخصة عمل

الحصول على الرقم الخاصة بسداد رخصة العمل

الاستعلام عن انتهاء رخصة العمل برقم الإقامة

عقد العمل بين مدير العمل وبين العمالة القادمة الوافدة من لحظة دخولهم أراضي المملكة العربية السعودية حتى المغادرة

مدير العمل مسئول عن استخراج رخصة العمل والإقامة الخاصة بالعمالة الوافدة في فترة أقل من ثلاثة أشهر من دخولهم المملكة العربية السعودية حتى لا يتعرض للغرامة والوقوف أمام القانون

العمالة الوافدة تقوم بعملها على أكمل وجه ويحافظوا على مصلحة العمل وفي المقابل يتقاضوا أجرًا من مدير العمل

يستلم العامل 50% راتب إضافي في حالة العمل أكثر من 8 ساعات يوميًا على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية مدفوعة الأجر

يتكفل مدير العمل بإجراء كشف طبي وفحوصات لازمة للعامل

إجازة سنوية من 21 يومًا إلى 30 يومًا

الخدمات الإلكترونية الخاصة بمكتب العملما هي الشروط الخاصة اللازمة لسوق العمل بالمملكة العربية السعوديةصلاحية الرقم الخاص بسداد رخصة العمل

وزارة العمل قررت بتحديد مدة قدرها أربعة عشر يومًا من تاريخ إصدار رقم سداد رخصة العمل تستطيع العمالة الوافدة من رقم السداد المستخرج، ومن بعد انتهاء هذه المدة يصبح رقم سداد رخصة العمل بلا فائدة ولا قيمة له مما يترتب عليه صعوبة سداد إصدار أو تجديد رخصة العمل

ويترتب على تأخير سداد رسوم رخصة العمل المستحقة في الجهات الحكومية يتم تحويل الموظف المسئول إلى التحقيق ويعاقب، أما إذا كان العامل يعمل في شركات خاصة وتأخر على سداد رسوم رخصة العمل يتم دفع ضعف الرسوم.