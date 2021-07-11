حساب المواطن دفعة يوليو صدرت الآن الدفعة الرابعة والأربعون

حساب المواطن دفعة يوليو ، الدفعة الرابعة والأربعون من برنامج حساب المواطن، برنامج الدعم الحكومي الأكثر بحثا وطلبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. فقامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بتوفير برنامج دعم مالي لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين . وذلك بعد تقديم الحالة الخاصة لكل مواطن وتحديد مقدار الاحتياجات الخاصة بكل أسرة . ومع تقديم أكثر من 12.7 مليون فرد للحصول على الدعم المالي من البرنامج. تم تخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي في شهر يونيو الماضي لتوفير الدفعة الثالثة والأربعون من برنامج حساب المواطن. وينتظر الكثيرون الآن بعد ظهور نتائج أهلية الدفعة الرابعة والأربعون من البرنامج والتي تحدد أحقية الحصول على المستحقات الجديدة لكل فرد، فقد حصل 10.5 مليون مواطن سعودي على مبلغ الدعم المستحق في الدفعة السابقة . وينتظر الكثيرون فتح برنامج الدعم مرة أخرى للتقديم والحصول على الدعم المالي .

حساب المواطن دفعة يوليو 2021 الدفعة الرابعة والأربعون

ينتظر الجميع صدور الدفعة الرابعة والأربعون من برنامج بحساب المواطن، حيث من المفترض أن تصدر كل دفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق اليوم العاشر يوم جمعة يتم تقديم صرف الدفعة لليوم الذي قبله ليصرف الخميس،وإذا صدرت النقود باليوم العاشر وكان يوم سبت ، فيتم تأجيل صرف الدفعة الجديدة لليوم التالي وهو يوم الأحد، بالنسبة للدفعة الرابعة والأربعون من البرنامج فمن المفترض أن يتم صرفها باليوم العاشر من شهر يوليو وهو يوم السبت وهو عطلة للبنوك، ولذا سيتم تأجيل صرف دفعة 44 من البرنامج الدفعة الخاصة بشهر يوليو لتصدر بيوم الأحد الحادي عشر من يوليو 2021 .

نتائج أهلية الدفعة 44 حساب المواطن

صرح الحساب الرسمي لبرنامج الدعم عبر تويتر عن نتائج أهلية الدفعة الرابعة والأربعون والتي ستصدر خلال أيام حيث كتبت الصفحة الرسمية عبر تويتر تغريدة قائلة،( صدرت نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط الرسمي لبرنامج الدعم حساب المواطن ) ،وتم التأكيد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين لضمان أستمرار الحصول على الدفعات كل شهر، هذا ولم يتم الإعلان عن فتح التقديم الذي أغلق من أبريل الماضي ،ولم يتم استقبال أي طلبات جديدة من المواطنين إلى الآن.

صدرت الدفعة 44 حساب المواطن

أعلن الآن الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأنه قد تم صدور الدفعة الرابعة والأربعون بالفعل منذ دقائق قليلة . وكافة من صدرت نتائج أهليتهم سيصرف لهم الدفعة بالحساب الخاص بهم. وتستمر الدفعة في الصدور بأرصدة المواطنين حتى نهاية يوم الأحد. ويجب على كل المتابعين المخول لهم الحصول على الدفعة الجديدة مراجعة أرصدتهم والتأكد من صدور المبلغ المستحق بالكامل بها. وذلك قبل نهاية يوم الأحد الحادي عشر من يوليو 2021.