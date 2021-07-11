سعر البنزين الجديد في المملكة العربية السعودية وفقًا لبيان أرامكوا لشهر يوليو مساء السبت 10 يوليو 2021

سعر البنزين الجديد، مع اقتراب الموعد الرسمي للإعلان عن سعر البنزين الجديد يبدأ المواطنين بالمملكة السعودية بالاستفسار عنه والبحث عبر محركات البحث، وقد قامت أرامكوا بمساء يوم السبت بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين وجميع السلع البترولية، مع العلم أنه سوف يتم العمل بالأسعار الجديدة من اليوم الأحد 11 يوليو 2021، وتقوم أرامكوا بتحديد الأسعار الجديدة للبنزين وفقًا للمتغيرات الاقتصادية في البلاد بل على مستوى العالم، ويتساءل المواطنين من قرى ومدن المملكة عن الأسعار الجديدة، ولذا سنوافيكم بمقال اليوم بالأسعار الجديدة التي قامت أرامكوا بالإعلان عنها للعمل بها بشهر يوليو الحالي وحتى 10 أغسطس القادم.

سعر البنزين الجديد

تقوم شركة أرامكوا بتحديد سعر البنزين الجديد شهريًا يوم 10 في الشهر ومن ثم يتم العمل بهذه الأسعار من يوم 11 اليوم التالي للإعلان عن الأسعار، وتقوم أرامكوا بمتابعة التغيرات العالمية في أسعار البترول ومن ثم تحديد السعر الخاص به، وذلك لأن الأسواق المحلية تتأثر دائمًا بالأسعار العالمية التي هي أكثر تغييرًا سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما أن الأسعار تتغير وفق سياسات تقوم أرامكوا بدراستها حاليًا بحيث تتمكن من تغييرها دون أن يتأثر الاقتصاد السعودي بهذه التغييرات.

موعد الإعلان عن سعر البنزين الجديد

تقوم أرامكوا بالإعلان عن سعر البنزين الجديد شهريًا، وهي شركة تمتلك كل أنواع الوقود مثل بنزين 95 و91 والكيروسين والديزل وغاز البترول، وتقوم باعتماد الأسعار بناءً على المتغيرات الاقتصادية في البلاد وأسعار البترول العالمية، ومن بعدها تقوم باتخاذ قرارات وتعلن عن الأسعار الجديدة التي ستقوم المناطق بالسير عليها، وبالفعل أعلنت الشركة منذ ساعات قليلة عن أسعار البنزين، ومن هنا ازدادت عمليات البحث على جوجل من قبل السعوديين مستعدين للعمل على الأسعار الجديدة، حيث يرغبون في التعرف على الأسعار الحديثة للبنزين والذي سوف يتم العمل بها من اليوم الأحد، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر اللتر الواحد من بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

سعر اللتر الواحد من بنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

ومن صباح اليوم ستقوم جميع المحطات بالعمل بهذه الأسعار حتى بيان آخر من شركة أرامكوا يوم 10 أغسطس بأسعار جديدة.