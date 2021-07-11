سلفة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبموافقة سريعة خلال 24 ساعة

سلفة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل شخصي سريع تقدمه منصة سلفة الإلكترونية بإجراءات ميسرة ، حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي يلبي الاحتياجات المالية الطارئة لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، كما يمكن للعملاء الاستفادة من التمويل بأسهل الشروط والمتطلبات ، وتعتبر منصة سلفة منصة تكنولوجية مالية في المملكة الأردنية الهاشمية ، والتي توفر سلفة مالية طارئة للموظفين بأجر في القطاع الحكومي أو في أحد الشركات المعتمدة ، كما تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي إنهاء عملية التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب ، ومن خلال هذا المقال في موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما سوف نوضح في هذا المقال أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب .

سلفة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى وسريع بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية في الأردن ، وذلك بمبالغ مالية من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، كما توفر منصة سلفة المنتج بخيارات للسداد عديدة تتناسب مع الراتب الشهري للمتقدم بالطلب ، وتتماشي مع جميع الإلتزامات المالية له، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية .

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل فورى بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للمتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. تقوم منصة سلفة الإلكترونية باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة مباشرة من الراتب الشهري للعميل. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إنهاء عملية التمويل خلال 24 ساعة من التقدم بالطلب. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من سلفة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة في الأردن. توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 200 دينار وتصل حتي 1000 دينار. يمكن للعميل سداد مبلغ السلفة من خلال فترات سداد تبدأ من 3 أشهر وتصل حتي 25 شهر

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل بأجر لدى شركة معتمدة لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية.

يجب تقديم صورة من الهوية الشخصية للشخص المتقدم بطلب للحصول على تمويل سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يمكن تسجيل طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة من خلال تسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، ومتابعة الطلب وتحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.

تقوم منصة سلفة بالرد على الطلب خلال 24 ساعة فقط من إرسال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

شروط الاستفادة من تمويل سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب والأوراق المطلوبة