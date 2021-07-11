البطاقة الرقمية بنك الرياض تعرف على طريقة تفعيلها وأهم الشروط المطلوبة ومميزاتها. حيث يعتبر بنك الرياض من أهم وأكبر البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية. كما إن بنك الرياض لديه عدد كبير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ويرجع هذا لتقديمه للعديد من الخدمات. كما يسعي بنك الرياض دائما لتقديم الخدمات الجديدة والمتميزة من أجل أن يكسب رضاء العملاء وزيادتها. ومن بين الخدمات التي يقدمها هناك صور مختلفة من التمويل الشخصي وأنواع عديدة من القروض وكذلك يوجد البطاقات المختلفة. كما يوجد من ضمن البطاقات التي يقدمها المصرف لعملائه البطاقة الرقمية. وتقدم هذه البطاقة خدمات ومزايا عديدة للعملاء كما يتطلب الحصول عليها العديد من الشروط. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول عليها وشروطها ومزايا البطاقة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج تسهيل بنك الرياض تعرف على مميزاته وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليه

البطاقة الرقمية بنك الرياض

كما تم ذكره سابقاً أن بنك الرياض يقدم لعملائه العديد من المزايا والخدمات المختلفة والتي تجعله من أهم بنوك المملكة. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الرياض للعملاء البطاقة الرقمية. وهي عبارة عن بطاقة يتم إصدارها بواسطة الموقع الإلكتروني للبنك والهدف منها هو القيام بالتسوق عبر الإنترنت. ويتمكن العميل من خلالها القيام بعملية التسوق الالكتروني من خلال المواقع الخاصة بالتسوق والتي تقبل بطاقة الفيزا. كما تحتوي البطاقة على مجموعة من البيانات مثل اسم العميل ورقم البطاقة وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية والكود الأمني أيضاً.

مميزات البطاقة الرقمية

تعتبر خدمة البطاقة الرقمية من أهم الخدمات. التي قام مصرف الرياض بتقديمها لعملائه. حيث تحتوي هذه البطاقة على العديد من المزايا. ويمكننا ذكر أهم مميزات هذه البطاقة كما يلي:

يستطيع العميل استخراج البطاقة الرقمية بكل سهولة عن طريق الدخول على أون لاين الرياض وطلب البطاقة يتم إصدارها بشكل فوري توفر البطاقة لمالكها حماية ثلاثية الأبعاد على مشترياتها عبر مواقع التسوق كما تتميز هذه البطاقة بسهولة شحنها معترف بهذه البطاقة بشكل دولي وعالمي في جميع المواقع الإلكترونية الحد االأدني لشحن البطاقة 10 ريال سعودي

شروط تفعيل البطاقة الرقمية بنك الرياض

يتمكن جميع عملاء مصرف الرياض من الحصول على البطاقة بكل سهولة وتفعيلها. هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتمكن المواطن من تفعيل هذه البطاقة كما يلي :

أن يكون لدي المواطن حساب جاري داخل مصرف الرياض

كما يحب ألا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على البطاقة عن 18 عام.

التسجيل في أون لاين الرياض أو موبايل الرياض

طريقة تفعيل البطاقة الرقمية بنك الرياض

يستطيع العميل تفعيل البطاقة الرقمية من بنك الرياض بكل سهولة بشكل إلكتروني. ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي يمكننا ذكرها كما يلي :