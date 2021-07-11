بيونغيانع وبكين تتعهدان بالتعاون لمواجهة "العداء الخارجي"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن زعيمي كوريا الشمالية والصين تبادلا رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في رسالة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ، إن علاقتهما مهمة في مواجهة القوى الخارجية المعادية، في حين تعهد شي بدفع التعاون "إلى مرحلة جديدة".

وتعد الصين الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة عام 1961.

وأدت العقوبات الدولية المفروضة على برامج بيونغيانغ في مجالي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية إلى زيادة اعتمادها أكثر من أي وقت مضى على بكين في التجارة وغيرها من الدعم.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله في الرسالة إنه" على الرغم من الوضع الدولي المعقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، تزداد قوة الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين يوما بعد يوم".

وأضافت الوكالة أن شي قال في رسالته إنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم و"توجيه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".