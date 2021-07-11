تردد قناة أون تايم سبورت بعد التحديث on time sports hd 1-2 نايل سات لمشاهدة الأهلي والمقاصة

تردد قناة أون تايم سبورت محل بحث مكثف اليوم، من قبل عشاق النادي الأهلي في داخل مصر والعالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، لمشاهدة المباراة الأخيرة للنادي الأهلي ضد المقاصة، قبل السفر إلي الدار البيضاء لملاقاة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له في أل 17 من الشهر الجاري، فالقناة هي الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز، ويرغب جمهور الأهلي الاطمئنان على فريقه قبل السفر من خلال هذه المباراة، والمتوقع أت تستقطب الملايين لمشاهدتها، لذا سنجد عملية بحث مكثفة لتردد القناة اليوم وهو ما سنقدمه لمتابعينا في كل مكان.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

كانت قنوات أون المتنوعة “العامة، الرياضية” قد قامت مطلع الشهر الجاري شهر يوليو 2021، بالإعلان عن تغيير ترددها بتردد جديد، مما جعل الكثير من المشاهدين يبحثون عن التردد المعدل لتثبيته والاستمتاع بما تقدمه الباقة الأهم والأكثر مشاهدة في مصر والعالم العربي، وتهدف القنوات دائماً إلي التطوير والتحديث لإرضاء جمهورها في كل مكان.

التردد الجديد 11861 معامل الاستقطاب رأسي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 مباريات اليوم على شاشة قناة أون سبورت مباريات اليوم على شاشة قناة أون سبورت تستعد قناة on time sports hd 1 اليوم لنقل مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة المؤجلة من الأسبوع أل 18 من عمر الدوري، من خلال إقامة أستوديو تحليلي متميز قبل اللقاء لتغطية كافة أخبار الفريقين، ثم نقل المباراة على الهواء مباشراً من ملعب السويس الجديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة طريقة تنزيل تردد أون تايم سبورت الجديد طريقة تنزيل تردد أون تايم سبورت الجديد لتثبيت التردد الجديد عليك أتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة والتي سنعرضها لكم وهي كما يلي. الضغط على زر القائمة الرئيسية “menu” أدخل كلمة المرور ” 0000 “. أضغط على التركيب ثم إعداد الهوائي. قم بتنزيل التردد الجديد السابق ذكره في جدول التردد. أضغط على زر البحث ليتم أستقطاب القناة. قم بتثبيت التردد على جهازك وضع القناة في المفضلة لتستمع بما تقدمه من مباريات وبرامج رياضية منوعة.

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