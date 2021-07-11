الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة فى بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 92.039 فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4.636.