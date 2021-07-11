بعد 12 عامًا.. نتنياهو يغادر مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى

وقال عوفير جولان، المتحدث باسم الأسرة، اليوم الأحد: "بعد وقت قصير من منتصف الليل، غادرت أسرة نتنياهو المقر الرسمى فى بلفور"، حيث كان نتنياهو وخليفته بينيت اتفقا على مسألة مغادرة المقر بحلول أمس السبت.
وحسبما ذكرت صحيفة "هآارتس" العبرية، أرد بينيت السماح لنتنياهو، 71 عامًا، وأسرته بفترة لترتيب أوضاعهم الجديدة، حيث يمتلك نتنياهو منزلاً خاصًا فى مدينة قيسارية الساحلية.
فيما يعتزم بينيت قضاء 4 ليالى أسبوعيًا فى المقر الرسمى، بينما ستبقى زوجته وأبنائه الأربعة فى منزلهم فى منطقة رعنانا قرب تل أبيب.
وكان مقر إقامة نتنياهو السابق تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مكانٍ للاحتجاجات المتكررة ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بسبب اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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