زعيما كوريا الشمالية والصين يتعهدان بمواجهة العداء الخارجى

جدة - نرمين السيد - تبادل زعيمى الصين وكوريا الشمالية رسائل، تعهدا فيها بتعزيز التعاون فى الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، اليوم الأحد.





وحسبما نقلت الوكالة، قال الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى رسالة إلى الرئيس الصينى شى جين بينج، إن علاقتهما مهمة فى مواجهة القوى الخارجية المعادية، فى حين تعهد شى بدفع التعاون بين البلدين "إلى مرحلة جديدة".

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال كيم فى رسالته إنه "على الرغم من الوضع الدولى المعقد بشكل غير مسبوق فى السنوات الأخيرة، تزداد قوة الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين يومًا بعد يوم".

وأضاف الزعيم الصينى فى رسالته، إنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم، و"توجيه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".