رابط تطبيق نتائج امتحانات الصف التاسع 2021 سوريا حسب الاسم الثلاثي moed gov sy

نتائج الصف التاسع 2021 moed gov sy، يبحث الكثيرمن الطلاب وأولياء الأمور في سوريا عن رابط تطبيق نتائج الامتحانات بسوريا، وهذا للصف التاسع التي ينتظر نتائجها الكثير من الطلاب، وهذا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 بيوم 7 تموز 2021 الماضي، فتابعوا معنا للتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

نتائج التاسع 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن عملها المتواصل في موضوع نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لهذا العام الدارسي 2021-2020، حيث انتهى المعلمون من تصحيح درجات الطلاب ويتبقى لهم مرحلة المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات ثم اعتمادها من قبل وزارة التربية السورية إلكترونيا، وستصدر نتيجة التاسع خلال هذا الأسبوع حتى موعد أقصاه يوم الجمعة 16 تموز 2021.

وقد قام طلاب الصف التاسع بسوريا أداء امتحاني اللغة الفرنسية واللغة الروسية بالدورة الأولى من يوم الأحد 30 آيار حتى يوم الأحد 16 حزيران، وقد كان إجمالي عدد طلاب الصف التاسع المتقدمين حوالي 316 ألف طالب من جميع أنحاء الجمهورية السورية، وقد تم توزيع الطلاب لأداء امتحاناتهم على 2601 لجنة.

تطبيق نتائج الامتحانات سوريا

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم في مختلف المراحل سواء بالبكالوريا أو الصف التاسع إلخ، حيث طورت المديرية المعلوماتية في الوزارة هذا التطبيق، والذي سيمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بمختلفة فروعها في جميع أنحاء الجمهورية السورية.

حيث يمكن للطلاب معرفة نتائجهم طريق تطبيق نتائج الامتحانات السورية الذي أطلقته الوزارة عبر موقعها الرسمي moed.gov.sy، والذي يمكن للطلاب تنزيل هذا التطبيق بكل سهولة وقد شرحناه في مقال رابط تحميل تطبيق نتائج الامتحان سوريا .

moed gov sy 2021 حسب الاسم الثلاثي

ويمكن للطلاب فور نزول النتائج واعتمادها بشكل رسمي، الاستعلام عنها بكل سهولة باسم الطالب الثلاثي، وهذا من خلال موقع وزارة التربية السورية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا: