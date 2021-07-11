عاجل.. سلطان عمان يتوجه إلى السعودية فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام عُمانية، بأن السلطان هيثم بن طارق، غادر البلاد، صباح اليوم الأحد، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية فى أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها منذ توليه الحكم.





وكان ديوان سلطنة عمان، أصدر فى وقت سابق، بيانًا حول زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه سيرافق السلطان فى زيارته عدد من المسؤولين فى الدولة. من جانبه، قال السفير السعودى لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزى، إن زيارة السلطان طارق بن هيثم للمملكة تعد محطة تاريخية بين البلدين، لصياغة رؤية مشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

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