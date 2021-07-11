“بحسب الإسم” رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2021 moed.gov.sy عبر موقع وزارة التربية السورية

يداوم الآلاف من الطلاب في البحث عن نتائج التاسع 2021 سوريا بمرحلة التعليم الأساسي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية بسوريا عن قرب نشر النتائج على موقع الوزارة عندما تكتمل اجراءات التصحيح والرصد، كما أن نتائج التاسع سوريا 2021 تظل في أهمية البحث وذلك للتعرف على نتائج الصف التاسع حسب الاسم ورقم الاكتتاب، حيث أنهى طلاب الصف التاسع امتحانات الصف التاسع 2021 بأريحية تامة، وسط مؤشرات جيدة، وهذا ما يجعل الطلاب يستعجلون في معرفة نتائج التاسع 2021 سوريا ومن خلال موقعنا نستعرض بالتفصيل كيفية التعرف على نتائج التاسع سوريا حسب الاسم من خلال موقع وزارة التربية السورية الرسمي moed.gov.sy الذي شهد بعض حالات التوقف في الساعات القليلة الأخيرة نتيجة ضغط الطلاب عليه في رعبة ملحة منهم بغرض الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التربية السورية ونتابع معكم عن رابط نتائج التاسع بالتفصيل.

نتائج التاسع 2021 وزارة التربية السورية

اصبح من السهل الآن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2021 بحسب الاسم من خلال موقع وزارة التربية السورية حيث أن الموقع الرسمي لإظهار نتائج الصف التاسع في سوريا بمختلف الأقسام هو موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy وهى الجهة المخول لها الإعلان عن نتائج الامتحانات، حيث نتابع معكم عن كثب عن كافة أخبار التعليم المختلفة والتي تهم كل طالب، ومن خلال متابعة هذا التقرير يمكنكم البدء في الاستعلام عن نتائج التاسع بكل سهولة من خلال الدخول على رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم والبدء في إجراءات الاستعلام.

أعلنت الوزارة إنهاء تصحيح أوراق امتحان الطلاب للتاسع الابتدائي، وبدأ عمليات الفحص والمراجعة والرصد، وحساب نسب النجاح والرسوب، وفرز أوائل الطلاب قبل اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الرسمي، وعند رفع النتيجة على الموقع يسهل على الطلاب الاستعلام عنها بالاسم، وبالفعل تم نشر أنباء عن نشر قوائم النتائج لمرحلة البكالوريا2021 بسوريا بالأمس، وقد بلغ عدد من خاضوا الاختبارات من الطلاب 283.704طالبًا، وقد تمت الاختبارات وسط تدابير احتراز صحية كاملة بجميع مدارس سوريا، ووفق مصادر رسمية فإن النجاح في اختبارات التاسع جاءت نسبته مرتفعة لهذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة.

ارتفاع نسب نجاح الصف التاسع

وفق تصريحات وزارة التربية بسوريا وفروعها بكل المحافظات فإن هناك ارتفاع ملحوظ في نسب نجاح الطلاب بالتاسع لهذا العام بجميع المحافظات بسوريا، وقد أعرب المسئولون بالوزارة عن رضاهم التام عن نتائج هذا العام للصف التاسع، وخاصةً في ظل ظروف الدراسة الصعبة بسبب فيروس كورونا.

بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا بسوريا للدور الأول2021 بدأت أعداد كبيرة من الطلاب بالتاسع في الدخول على محركات البحث للوصول لنتائجهم باستخدام الاسم، والجميع الآن في حالة ترقب لصدور النتائج الخاصة بالصف التاسع، والاستعلام عنها رسميًا على رابط النتائج على موقع الوزارة.

رابط نتائج التاسع 2021 سوريا

أعلن موقع الوزارة moed.gov.sy أن نتائج التاسع سوف يتم نشرها على رابط النتائج بالموقع فور انتهاء اجراءات التصحيح، وقد حددت للنتيجة موعدًا أقصاه الجمعة 16يوليو، ويمكن لأي طالب أن يقوم بالاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا وفق الاسم ورقم الاشتراك عند رفع النتائج على الموقع، وقد وجهت الوزارة خطابها إلى الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق، والاطمئنان؛ حيث أن النتائج مبشرة، ونسب النجاح مرتفعة، والنتيجة أوشكت على الظهور وذلك في غضون أيام قليلة.

تظل نتائج التاسع في محل اهتمام الطالب وولي الأمر في مختلف المحافظات في سوريا، فعلى غرار واحد ونطاق واحد يمكن لكافة الطلاب المقيدين في الصف التاسع اجراء الاستعلام الإلكتروني من خلال موقع نتائج التاسع الذي نستعرض رابط الدخول والبدء في اجراءات وتتبع النتائج للطلاب بكافة التفاصيل.

الدخول على موقع وزارة التربية السورية والمتابعة.

الدخول على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار القسم المناسب.

كتابة الاسم أو رقم الاكتتاب.

الاستعلام.

نتائج التاسع باستخدام رقم الاشتراك

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بواسطة رقم الاشتراك، وذلك عبر موقع التربية السوري، وللحصول على النتيجة على الطالب اتباع الآتي:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية على الرابط moed.gov.sy الموضح بالأعلى.

اختيار نتائج تعليم أساسي.

ادخال رقم الاشتراك في خانة الاكتتاب.

اختيار اسم المحافظة من القائمة.

نقر أيقونة البحث لإظهار النتيجة.

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا عن نتائج التاسع 2021 سوريا، وكيفية الحصول عليها عبر رابط النتائج على موقع الوزارة.

وسوف يظهر البيان التفصيلي عن نتائج الطلاب بكل سهولة، ومن هنا يمكنكم التعرف على بيان درجات طلاب الصف التاسع ومعرفة ما حققه الطلاب من درجات خلال العام الدراسي، مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة طلاب الصف التاسع والحصول على اعلى الدرجات والتفوق.