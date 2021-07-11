طريقة عمل بلح الشام في المنزل بوصفة عصرية ومبتكرة مثل الجاهز تماماً وتكات تحضيره مثل المحلات

يعتبر بلح الشام من أشهى وألذ أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها على الإطلاق، والتي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم بسبب طعمها اللذيذ والمذاق القوي والأصيل فيها، وتعتبر وصفة عمل أصابع بلح الشام من ضمن الوصفات السهلة والبسيطة التي لا تحتاج إلى الوقت أو المجهود في إعدادها، حيث أنها لا تتطلب أن تترك تختمر، أو الكثير من الخطوات الشاقة والمتعبة، ولكنها تحتاج مجموعة بسيطة من الخطوات التي تمكنكم من تحضيره على أكمل وجه، ومن جانبنا نقدم لكم جميع الخطوات التي تساعدكم على إعداده مثل المحلات تماماً.

طريقة عمل بلح الشام في البيت

يتكون بلح الشام من عدد بسيط للغاية من المكونات التي تجعلكم تحضرونه مثل الجاهز تماماً، ومن بعدها لن تحتاجوا إلى شراؤه مرة أخرى، ولكن هناك بعض التكات التي يجب اتباعها لتحضيره باحترافية.

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

3 ملعقة كبيرة من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

2 كوب من الشربات.

زيت غزير للقلي.

أولاً نقوم بوضع الزبدة في إناء على النار مع الماء والفانيلا، والتقليب إلى أن تذوب تماماً ويبدأ المزيج في الغليان. نقوم بتقليب النشا مع الدقيق الأبيض والسميد جيداً ونقم بإضافتهم إلى الماء والزبدة والتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً. يرفع المزيج من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ قليلاً. نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب جيداً حتى تختفي البيضة. نقوم بوضع المزيج في كيس الحلواني وتشكيله في زيت القلية البارد حتى ننتهي من الكمية. نرفع الوعاء على نار عالية ونبدأ في تقليب أصابع بلح الشام حتى تكتسب اللون الذهبي الجذاب. بعدها نقوم برفع بلح الشام وتصفيته من الزيت ووضعه في الشربات البارد. يزين بالشوكولاتة أو الفستق والمكسرات ويقدم بارد. يمكنكم إعداد الشربات من خلال إضافة كوب من الماء وكوب من السكر في وعاء على النار حتى تبدأ في الغليان، ثم نضيف لهم رشة من الفانيلا وعود من القرفة.

طريقة التحضير