الجيش اليمنى يكبد الحوثى خسائر فادحة فى غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - تمكن الجيش الوطنى اليمنى، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى، مساء أمس السبت، من إلحاق خسائر فادحة بميليشيا الحوثى الإرهابية فى شمال غرب محافظة مأرب، فى هجوم استهدف الميليشيا على جبهات القتال.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، قال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن "الهجوم استهدف مواقع معادية فى وادى حلحلان ومحزام ماس وألحق بميليشيا الحوثى خسائر فادحة في العتاد والأرواح". وبحسب الوكالة، استهدف طيران التحالف آليات وتعزيزات الميليشيا الحوثية بعدة غارات فى مواقع متفرقة بالجبهة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات. وكانت المليشيا المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية فى وادى حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية.

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