ليبيا: رئيس مجلس النواب يشكل لجنة برلمانية لصياغة قوانين الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، على أن تعرض تلك التشريعات المرتقبة على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.





وحسبما نقلت وسائل الإعلام الليبية، تضم اللجنة البرلمانية كلاً من: عزالدين قويرب، والهادى على الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، ومحمد إبراهيم تامر، وعزالدين مصباح بوراوى، ومفتاح أكويدير، وصلاح بلحوق.

كما يستعد مجلس النواب الليبى لمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد من الشعب مباشرة، ما اعتبره محللون ليبيون "خطوة جيدة، وتعوض فشل ملتقى الحوار السياسى فى الاتفاق على القاعدة الدستورية» لإجراء الانتخابات.

بينما حذر آخرون من أن هذه الخطوة قد تتسبب فى "حرب جديدة"، مشددين على ضرورة نزع سلاح الميليشات بالتوازى مع هذه الخطوة، خاصة وأن هذه الميليشيات تهدد باللجوء للعنف إذا جاءت الانتخابات برئيس على غير أجندتها.

وخلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، الأربعاء الماضى، أكد المستشار عقيلة صالح أن المجلس شرع بالفعل فى تجهيز قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية فى أنحاء البلاد، للوفاء بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر سلفًا فى 24 ديسمبر المقبل، حسبما نشر مجلس النواب الليبى على موقعه الإلكترونى.

ويرفض تنظيم الإخوان فى ليبيا مقترح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، خشية أن تأتى هذه الانتخابات برئيس من خارج صفوفهم، وبدلاً من ذلك، تقترح الجماعة الإرهابية انتخاب الرئيس عبر تصويت أعضاء مجلس النواب الذى ينتمى العشرات منهم إليه.

ويرى خبراء ومحللون ليبيون، أن تمرير قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة "سيعوض فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى خلال جلساتهم فى جنيف"، بعدما أخفقوا فى الاتفاق على القاعدة الدستورية التى تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفى سياق متصل، جدد مساعد وزير الخارجية الأمريكى بالوكالة، جوى هود، التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشددًا على توافق الجميع فيما يتعلق بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومؤكدًا فى الوقت ذاته على أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها.