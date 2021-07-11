أدار مباراة لمصر.. "أغنى حكم في العالم" يقود نهائي اليورو

بينما ينتظر عشرات الملايين حول العالم النهائي المرتقب لبطولة أوروبا بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا، مساء الأحد، قد يكون حكم اللقاء منهمكا في متابعة أرصدته في البنوك.
فالهولندي بيورن كويبرز الذي أسندت له مهمة إدارة اللقاء تحكيميا، يعد أغنى حكم في العالم، مع ثروة قدرتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بملايين اليوروهات.
ويمتلك كويبرز سلسلة من محلات السوبر الماركت في هولندا، إضافة إلى ستوديو معروف لتزيين الشعر في مدينة أولدنزال، مسقط رأسه.
وكويبرز صاحب الـ48 عاما سيكون أول هولندي يقود نهائي بطولة أوروبا، لكن سبق له إدارة لقاء سابق بين إيطاليا وإنجلترا في مونديال 2014 انتهى بفوز "الأتزوري" بنتيجة 2-1.
كما سبق للحكم الذي ورث المهنة عن والده، قيادة مباراة لمنتخب مصر في مونديال 2018، عندما خسر "الفراعنة" بصعوبة في افتتاح مشوارهم بهدف نظيف أمام أوروغواي.
أما أبرز لقاء أداره كويبرز فكان نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، عندما حول ريال مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام جاره أتلتيكو مدريد إلى فوز برباعية، بعد هدف التعادل التاريخي لسيرجيو راموس في الوقت بدل الضائع.
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