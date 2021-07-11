إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين ورابط تحديث البيانات برقم الهوية

تزايدت محركات البحث الليلة الماضية في البحث عن موعد ايداع حساب المواطن الدفعة الـ 44 ، وتم الإعلان في برنامج حساب المواطن قبل قليل إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم، وذكر برنامج “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧‫حساب المواطن‬⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله”،وكان حساب المواطن أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية دفعة شهر يوليو 2021، داعيًا المستفيدين إلى الاستعلام عن حالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

الاستعلام

عن

نتائج

الأهلية:

ذكر حساب المواطن في تغريدة له اليوم: صدرت نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021)، والتحقق من الأهلية يمكنك الاستعلام من خلال تسجيل دخول حساب المواطن ثم الانتقال إلى الأهلية واستعراض حالة الأهلية، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط تحديث حساب المواطن برقم الهوية وخطوات التحديث:

من أهم برامج الدعم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط على مواجهة ظروف الحياة ومواجهة الغلاء وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة بعد ظروف فيروس كورونا الذي تسبب في فقدان العمل لدي الكثير من المواطنين، حيث أن الدولة تقوم بإعطاء هذا الدعم المادي للأفراد المستحقين والمسجلين والمتوافر فيهم شروط حساب المواطن ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 44 وطريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية في المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع المواطنين تحديث حساب المواطن بشكل دائم وذلك لضمان الاستمرار في الحصول على دعم حساب المواطن وهي خلال فترة خمسة عشر يوما من آخر تاريخ تم تغيير البيانات فيه، وهذه هي خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442 :

أولا يجب عليك الدخول إلى البوابة الالكترونية لحساب المواطن عن طريق شبكة الأنترنت . من أعلي الصفحة الرئيسية أنقر على ( الدخول لحساب المواطن ) . كتابة جميع بيانات المستخدم مثل ( رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور ) . كتابة رمز التحقق بشكل صحيح، ثم الضغط على دخول . من الصفحة الرئيسية من موقع حساب المواطن ، أنقر على تفاصيل الطلب . عند الانتهاء من تلك الخطوات سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تيسيرا على مستفيدي دعم حساب المواطن خدمة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية ، وهذه هي خطوات الاستعلام عن صرف الدفعة 44 شهر يوليو 2021 :