عمدة موسكو: تجاوزنا ذروة إصابات كورونا فى الموجة الحالية

وفى تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، اليوم، قال سوبانين: "لقد تغلبنا على ذروة معدلات الإصابة. ونشهد استقرارًا ما. وحتى يمكننا القول إننا نشهد انخفاضًا طفيفًا فى عدد الإصابات".
وفى الوقت ذاته، اعتبر عمدة موسكو أن انخفاض عدد الإصابات نفسه لا يعنى أى شىء، لافتًا إلى أن عدد كبير من المرضى فى حالة حرجة.
وكانت العاصمة الروسية موسكو شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع العمدة سوبانين إلى فرض قيود واسعة فى المدينة التى يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
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