العراق: تدمير سلسلة أنفاق لداعش جنوب نينوى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت ميليشيا الحشد فى بيان صحفى، اليوم، إن "فرق مكافحة المتفجرات للواء 33 تمكنت أيضًا من تفجير ثلاث مضافات لعناصر داعش فى سلسلة جبال نويكيط، جنوب محافظة نينوى".

أشارت الميليشيا العراقية إلى أن "هذه الانفاق تحت الارض، وكانت تحتوى على مواد لوجستية للإرهابيين وأدوات حفر".